فعالية أدبية وشعرية دعماً للشعب الفلسطيني في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تعبيراً عن دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية صهيونية في قطاع غزة نظم الملتقى السوري للثقافة في اللاذقية اليوم فعالية أدبية وشعرية بعنوان “ويستمر الطوفان على شواطئ الضاد”.

وتضمنت الفعالية التي شارك فيها العديد من الشعراء والأدباء والمفكرين والفنانين نصوصاً أدبية وقصائد شعرية وأغاني وطنية تمجد المقاومة وتضحيات الشعب الفلسطيني إضافة إلى معرض رسوم للأطفال تحمل معاني الدعم لنضال الشعب الفلسطيني.

مؤسسة الملتقى الشاعرة وديعة درويش عبرت في تصريح لمراسلة سانا عن رفض الأدباء والشعراء لسياسة الإبادة الجماعية والتدمير الوحشي والتهجير التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ووقوفهم إلى جانب نضالات أشقائهم الفلسطينيين، مؤكدة على دور الأدباء في تعزيز الانتماء الوطني والقومي.

الدكتور هاني جلبوط عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين أوضح أنه منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في غزة والأدباء يواكبونها من خلال إقامة فعاليات أدبية وثقافية للتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني ومساندته حتى يعود الحق لأصحابه.

مها شقرا مديرة فرع مجلة البنفسج العراقية الورقية باللاذقية أكدت أن القضية الفلسطينية هي البوصلة وما يجري حالياً من عدوان غاشم على أخواننا الفلسطينيين وخصوصاً على الأطفال يحرك مشاعرنا كأدباء فكانت هذه المشاركة تنديداً بما يجري وتأكيداً بأننا دوماً سننتظر النصر القادم من فلسطين.

بدورها الشاعرة سارة خيربيك أوضحت أن مشاركتها في هذه الفعالية جاءت بقصيدة عنوانها “سقط النصيف” وهي بمثابة تعنيف للموقف المتخاذل أمام ما يجري من جرائم وحشية بحق الشعب الفلسطيني.

منال عجيب

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