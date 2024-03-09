بمشاركة نحو 65 حرفياً وحرفية … معرض حرفي فني بالسويداء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المهندس عرنوس يبحث مع وزير الموارد المائية العراقي تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة مشكلة الجفاف والتغيرات المناخية
2024-03-09
مباحثات سورية عراقية في مجال الموارد المائية
2024-03-09
مباحثات سورية – تونسية حول تعزيز التعاون في المجالات التربوية
2024-03-08
الجناح السوري في ملتقى السياحة العراقي يشهد إقبالاً من المهتمين بتطوير السياحة بين البلدين
2024-03-08
مباحثات سورية – كوبية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي
2024-03-07
توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي السوري والمدرسة الدبلوماسية في أرمينيا
2024-03-07
مجلس الجامعة العربية يؤكد الحرص على أمن واستقرار سورية وسيادتها وسلامة أراضيها
2024-03-07
محليات
بمشاركة 200 متدرب … إطلاق مشروع دورات التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة
2024-03-09
طقس الغد… الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً
2024-03-09
40 طفلاً وطفلة يشاركون في فعالية تحية إلى روح الفنانة التشكيلية لجينة الأصيل
2024-03-09
استفاد منه 212 شاباً وشابة… الغرفة الفتية الدولية بدمشق تختتم مشروع مهارات العمل المكتبي
2024-03-09
بدء تركيب أجهزة “جي بي إس” لسيارات الأجرة في محافظة طرطوس
2024-03-09
لتنشيط السياحة الداخلية فيها… أكاديميون مختصون بالتاريخ والآثار يزورون تدمر- فيديو
2024-03-09
مصادرة أكثر من عشرة أطنان من الأخشاب في سهل الزبداني
2024-03-09
رياضة
خسارة مفاجئة لأتلتيكو مدريد أمام قادش
2024-03-09
الفتوة يفوز على تشرين في ختام الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-03-09
نتائج متميزة للاعبي اللاذقية ودرعا في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للنخبة
2024-03-09
اختتام بطولة الجمهورية بكرة الطاولة للبراعم
2024-03-09
برونزية لسورية في الدورة الدولية للكوارش
2024-03-08
فريقا العربي وشهبا يحرزان لقب دوري السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين
2024-03-08
فوز مفاجئ للساحل على حطين بالدوري الممتاز لكرة القدم
2024-03-08
اقتصاد
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 8 آلاف ليرة
2024-03-09
الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً
2024-03-08
مباحثات سورية – كوبية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي
2024-03-07
افتتاح سوق “رمضان..تشارك بالخير” في دير الزور
2024-03-07
بمشاركة 125 شركة… انطلاق مهرجان شام الخير في مجمع الأمويين بالبرامكة
2024-03-07
انطلاق فعاليات سوق رمضان الخير في مدينة خان أرنبة بالقنيطرة
2024-03-07
بازار خيري فصحي في كاتدرائية سيدة النياح بحارة الزيتون بدمشق
2024-03-07
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً حكومياً مصغراً لبحث السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة
المهندس عرنوس يبحث مع وزير الموارد المائية العراقي تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة مشكلة الجفاف والتغيرات المناخية
اجتماع في وزارة الصحة لبحث سبل تطوير عمل الطب الشرعي
مباحثات سورية عراقية في مجال الموارد المائية
التربية تحدد ساعات دوام المدارس خلال شهر رمضان
استشهاد 6 مواطنين وإصابة 2 آخرين بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف دير الزور
465 طفلاً في طرطوس يستفيدون من البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة
الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة في معظم المناطق
في ذكرى استشهاد المناضلة غالية فرحات.. أهلنا في الجولان يجددون عهد الولاء والوفاء لوطنهم سورية
الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تحذر المشتركين من عمليات احتيال وابتزاز لسرقة الرصيد
بمشاركة نحو 65 حرفياً وحرفية … معرض حرفي فني بالسويداء
2024-03-09
معرض حرفي فني بالسويداء
2024-03-09
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