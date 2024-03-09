في اليوم العربي للشعر.. الألكسو تحتفي بالشاعر السوري صقر عليشي

دمشق-سانا

وقع اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) على كل من الشاعر السوري صقر عليشي والشاعر الليبي الراحل الشيخ المجاهد سلمان الباروني كشاعري الدورة العاشرة لليوم العربي للشعر.

ودعت المنظمة الدول العربية للاحتفال باليوم العربي للشعر وبالشاعرين المحتفى بهما طيلة 2024.

كما تم اختيار محمد المختار من موريتانيا والدكتور عبد الإله من المغرب رمزاً للثقافة العربية لعام 2024.

وكانت وزارة الثقافة السورية رشحت الشاعر عليشي معتبرة أن اختياره هو تكريم للشعراء السوريين ككل.

ويعد الاحتفاء باليوم العربي للشعر الذي انطلق في الحادي والعشرين من شهر آذار عام 2015 مناسبة لإرساء تقليد يعيد للشعر مكانته لدى الجمهور والتأكيد على دوره في المجتمع، ويوثق الرابطة التي تجمع بين شعراء الوطن العربي ونظرائهم في العالم ، والتذكير بالقيم الإنسانية التي تجمعهم، وتشجيع روح المغامرة الإبداعية للشعراء وخاصة الشباب منهم، وإعلاء صوت الجمال والمحبة والقيم الإيجابية في وجه ثقافة الإقصاء والعنف.

يذكر أن صقر عليشي شاعر وناشر سوري من مواليد العام 1957 في عين الكروم إحدى قرى ريف حماة، من أبرز شعراء جيل الثمانينيات، عضو اتحاد الكتاب العرب، مؤسس دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، تناولت تجربته الشعرية دراسات وأبحاثاً وأطروحات أكاديمية، وجُمِعَ أغلب نتاجه في إصدار الأعمال الشعرية 2008.

وصدر له (في عينيكِ ضعت، قصائد مشرفة على السهل، الأسرار، قليل من الوجد، أعالي الحنين، عناقيد الحكمة، أحاول هذا الكلام الوثير، معنى على التل)، كما أصدر (أسطورة فينيقية)، عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كرّمته وزارة الثقافة السورية، وهيئات محلية وعربية.

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