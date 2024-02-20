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عــاجــل المقاومة الفلسطينية : مقاتلونا اشتبكوا مع جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع وأوقعوهم بين قتيل ومصاب في حي الزيتون بمدينة غزة

المقاومة الفلسطينية تدمر ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “تاندوم” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

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المقاومة الفلسطينية : مقاتلونا اشتبكوا مع جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع وأوقعوهم بين قتيل ومصاب في حي الزيتون بمدينة غزة

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