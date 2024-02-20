المقاومة الفلسطينية تدمر ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “تاندوم” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

الثلاثاء / 20 / 02 / 2024
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بمشاركة سورية.. مدينة قازان الروسية تشهد غداً إقامة أول دورة دولية لـ (ألعاب المستقبل)
2024-02-20
بمشاركة سورية… افتتاح معرض غولفوود 2024 في دبي
2024-02-19
الأمانة السورية للتنمية تناقش دمج التراث الثقافي غير المادي في التعليم بمؤتمر اليونيسكو في الإمارات
2024-02-19
29 شركة سورية في انطلاق معرض (غولفوود دبي 2024) غداً
2024-02-18
سورية تشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات في الإمارات
2024-02-17
بمشاركة الرحمون… اجتماع لوزراء داخلية الأردن والعراق وسورية ولبنان لبحث جهود مكافحة المخدرات
2024-02-17
مباحثات سورية إيرانية لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك
2024-02-17
محليات
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع منظمة المجلس الدنماركي للاجئين
2024-02-20
مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
2024-02-20
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
2024-02-20
لتعزيز مهاراتهم في إدارة الكوارث… دورة تدريبية لمتطوعي فرع الهلال الأحمر بدرعا
2024-02-20
بدء أعمال صيانة وتأهيل مجبل الإسفلت بدير الزور
2024-02-20
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمم حول حدود الاشتراكات لدى المؤسسة
2024-02-20
جمعية دار البر الإماراتية تنفذ مبادرة إنسانية في المحافظات السورية
2024-02-20
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم للسيدات يخسر أمام نظيره النيبالي في بطولة غرب آسيا
2024-02-20
بمشاركة سورية.. مدينة قازان الروسية تشهد غداً إقامة أول دورة دولية لـ (ألعاب المستقبل)
2024-02-20
تحضيراً لبطولة الجمهورية.. فنية اللاذقية لألعاب القوى تقيم بطولة الفئات العمرية
2024-02-19
اختتام بطولة زهرة الجولان الأولى للشطرنج بدرعا
2024-02-19
ريال مدريد يسقط في فخ التعادل مع فاليكانو
2024-02-18
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام نظيره العراقي ببطولة بيروت الدولية
2024-02-18
الأطرش بطل واعد بالشطرنج وطموح كبير بالعالمية
2024-02-18
اقتصاد
المركزي يحدد المصارف المسموح للمتعاملين معها تسديد ثمن الوقود باستخدام البطاقات المصرفية
2024-02-20
الصين.. إجراءات الحماية التجارية الغربية ضد صناعة السيارات الصينية تضر بالتنمية
2024-02-20
اتحاد غرف التجارة يبحث مع السفارة الهندية فرص الاستثمار والأعمال التجارية بين سورية والهند
2024-02-20
افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة… الوزير الخليل: سورية ترغب في تطوير علاقات التجارة البينية مع العراق
2024-02-20
استقرار أسعار النفط
2024-02-19
بمشاركة سورية… افتتاح معرض غولفوود 2024 في دبي
2024-02-19
وزارة النفط: تغيير محطات الوقود لأصحاب السيارات متاح 3 مرات شهرياً
2024-02-19
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة… الوزير الخليل: سورية ترغب في تطوير علاقات التجارة البينية مع العراق
28 شهيداً اليوم جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة
بمشاركة سورية.. مدينة قازان الروسية تشهد غداً إقامة أول دورة دولية لـ (ألعاب المستقبل)
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 35 مم في العريضة بحمص
إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون عبر البادية السورية
بمشاركة سورية… افتتاح معرض غولفوود 2024 في دبي
اللجنة العليا للتحول الرقمي تستعرض مراحل تنفيذ ونسب إنجاز مشاريع استراتيجية التحول الرقمي بعدد من القطاعات الحيوية
وزارة النفط: تغيير محطات الوقود لأصحاب السيارات متاح 3 مرات شهرياً
عــاجــل
المقاومة الفلسطينية : مقاتلونا اشتبكوا مع جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع وأوقعوهم بين قتيل ومصاب في حي الزيتون بمدينة غزة
المقاومة الفلسطينية تدمر ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “تاندوم” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة
2024-02-20
2024-02-20
samimhrez
سابق
المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة
التالي
الرئيس الكوبي يرحب بموقف روسيا الرافض للحصار الأمريكي الجائر على بلاده
انظر ايضاً
المقاومة الفلسطينية : مقاتلونا اشتبكوا مع جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع وأوقعوهم بين قتيل ومصاب في حي الزيتون بمدينة غزة
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved