المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم مواقع العدو الإسرائيلي في رويسات العلم والسماقة والمرج بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مقاتلو المقاومة ‏موقعي ‏رويسات العلم والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.‏

وفي بيان ثان أعلنت المقاومة استهدافها ‏انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم، موقعة فيه إصابات مباشرة.

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