الرئيس الكوبي يرحب بموقف روسيا الرافض للحصار الأمريكي الجائر على بلاده

هافانا-سانا

أعرب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز عن ترحيبه بالموقف الروسي الرافض للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا، وإدانة موسكو لجميع الإجراءات والتدابير غير القانونية واللاإنسانية المجحفة وأحادية الجانب التي تفرضها واشنطن على الشعب الكوبي.

وأكد كانيل بيرموديز خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في هافانا عمق العلاقات الممتازة بين روسيا وكوبا، والقائمة على روابط الصداقة التاريخية بين البلدين، مشدداً في الوقت نفسه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وتعزيز التعاون والتبادلات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره جدد لافروف التأكيد على ثبات مواقف روسيا في دعم كوبا في مسيرتها النضالية ضد الحصار الأمريكي وجميع التدابير الاقتصادية والتجارية والمالية المفروضة على الشعب الكوبي، والتي تعد العقبة الرئيسة أمام عملية النهوض بالتنمية المستدامة للعام 2030 ، وتستهدف برامج التعاون الثنائي الكوبي مع دول أخرى، في انتهاك فاضح للقوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة.

ونوه لافروف بأهمية المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الكوبيين، ووصفها بالقيمة والودية، وأنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاونية القائمة بين موسكو وهافانا.

وكان لافروف وصل إلى كوبا في زيارة عمل أمس، لتكون أول دولة ضمن جولته في أمريكا اللاتينية، والتي يزور خلالها أيضاً فنزويلا والبرازيل.

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