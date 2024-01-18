إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين باعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في عدة مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أُصيب عشرات الفلسطينيين بينهم طفل مساء اليوم واعتقل آخرون جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيهاعلى مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا بلدة عينابوس جنوب نابلس واعتدوا على الفلسطينيين ما أدى لإصابة طفل بكسور وجروح، بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبلان القريبة وأطلقوا وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق.

كما اعتدى مستوطنون على مزارعين في قرية شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل ما أدى لإصابة فلسطيني بكسور وجروح بعد أن سرقوا ودمروا ممتلكات لهم.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، ومخيم العزة شمال بيت لحم، وبلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت أربعة فلسطينيين، بينما اعتقلت الخامس لدى مروره على أحد حواجزها العسكرية قرب بلدة دير شرف غرب نابلس.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية من بلدة جيوس شرق قلقيلية وهدمت منشأة زراعية للفلسطينيين، كما استولت على مركبة بعد اقتحامها قرية “أم الجمال” بالأغوار الشمالية.

وكان استشهد سبعة فلسطينيين واعتقل أربعة وثمانون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

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