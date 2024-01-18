اختتام فعاليات مهرجان الطفل بالعرض المسرحي (صندوق المختار)

طرطوس-سانا

اختتمت فعاليات مهرجان الطفل لعام 2024 والتي استضافتها خشبة المسرح القومي بطرطوس على مدى أربعة أيام بمسرحية “صندوق المختار” للمخرج حسن نصر.

العمل المسرحي الذي شارك فيه 10 أطفال من عمر 10 سنوات حتى 14 بلباس ريفي يجسد حكاية سكان قرية أهملوا خيرات وثروات أراضيها لتتجه أنظارهم نحو صندوق المختار ظناً منهم أنه يخبئ ثروة كبيرة تركها لهم أجدادهم ما ولد الحقد والعداوة والكراهية فيما بينهم ودفعهم للسعي لسرقته والفوز بكنزه المزعوم لتكون مفاجأة الصندوق وسره درساً لهم للعمل والجهد والتعاون ليجتهدوا ويعملوا في أراضيهم التي أهملوها لتكون ثروتهم الحقيقية وكنزهم الدفين.

وأشار نصر إلى أن العمل الذي يحمل طابعاً توعوياً ناقداً بأسلوب فكاهي غنائي يعرض للمرة الثانية مع إضافات بسيطة لتكون رسالته التعاون والألفة الاجتماعية والمحبة التي طالما ركز عليها في أعماله السابقة لتكريس الجهد والعمل والاعتماد على الذات وغرس قيم المحبة والخير في نفوس الأطفال.

وأكد نصر أهمية مسرح الطفل وما يقدمه من رسائل إيجابية هادفة بأساليب محببة لديهم بما يكرس الفكرة والهدف والمعنى في أذهانهم ويدفعهم للعمل بشكل سوي تعزيزاً للدور التربوي التعليمي للمسرح إضافة إلى تنمية ودعم هواياتهم الفنية.

فاطمة حسين

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