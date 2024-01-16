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المكتب الإعلامي في غزة: قطع الاتصالات والإنترنت يعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

2024-01-16

القدس المحتلة-سانا

طالب المكتب الإعلامي في غزة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 102 على قطاع غزة المنكوب وبشكل فوري وعاجل.

وأوضح المكتب في بيان أن الاحتلال يتعمد لليوم الخامس على التوالي قطع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة، مبيناً أن قطع الاتصالات والإنترنت جريمة متكاملة مع سبق الإصرار تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية ويشير، إلى حدوث كوارث تهدد حياة الفلسطينيين في القطاع.

وحمل المكتب الإعلامي الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، مطالباً المنظمات الدولية ذات العلاقة بالاتصالات والإنترنت بالضغط على الاحتلال من أجل إعادة تشغيل شبكات الاتصالات والإنترنت في القطاع ووضع حدٍ لهذه المأساة المتكررة والمستمرة.

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