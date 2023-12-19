انتخاب سورية عضو مكتب تنفيذي بمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

طرابلس-سانا

انتخبت سورية عضو مكتب تنفيذي بمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعامي 2024-2025 وذلك خلال مؤتمر الإسكان والتعمير الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الليبية طرابلس.

وجرى الانتخاب خلال اجتماع مغلق لرؤساء وفود الدول المشاركة ووزراء الإسكان والتعمير العرب.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي مؤلف من دولتين، الأولى رئيسة المجلس الحالي و الثانية هي الدولة التي كانت رئيسة المجلس السابق و ثلاثة أعضاء بشكل دوري بحسب الترتيب الأبجدي ودولتين يتم انتخابهم كل عامين

والمكتب التنفيذي هو المسؤول عن إقرار كل السياسات للمجلس ويحضر كل القرارات وجداول الأعمال المتعلقة بمؤتمر المجلس.

مدا علوش

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