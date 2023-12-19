ورشة عمل لمكتب الحمضيات للتعريف بالخارطة الصنفية في زراعة طرطوس

طرطوس-سانا

أقام مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم بالتعاون مع مديرية زراعة طرطوس وحضور رؤوساء الجمعيات الفلاحية، ورشة عمل لتعريف الفلاحين بالخارطة الصنفية التي تشمل جميع مناطق زراعة الحمضيات.

وحددت الخارطة الأصناف الأكثر ملاءمة لكل منطقة من مناطق زراعة الحمضيات وذلك بعد دراسة شملت التربة والمناخ ومدى توافر مياه الري.

مدير مكتب الحمضيات المهندس نشوان بركات بين أن هدف الورشة هو التعريف بمشروع إعادة إعمار البساتين الهرمة، الذي يهدف إلى إعادة تأسيس وزراعة بساتين الحمضيات وفق الشروط والمعايير الحديثة وبما يحقق أفضل إنتاج كماً ونوعاً عن طريق استبدال الأشجار الهرمة والهالكة أو المتدهورة بفعل العوامل الجوية أو الأمراض أو الحشرات لمرحلة تصعب معالجتها أو المزروعة في مناطق غير ملائمة بيئياً وفق الخارطة الصنفية، وأيضاً لتشمل المزارعين الذين يحملون رخص قلع تعود لعامين سابقين ولعام واحد فقط.

وركزت الورشة على عمليات الخدمة والتقليم تماشياً مع التغيرات المناخية السائدة كما تم التطرق لمشروع الاعتمادية، الذي يعد صلة الوصل بين المزارع ومشاغل الفرز والتوضيب وشركات التصدير مع التعريف بأهميته والأهداف التي يسعى لتحقيقها.

من جانبهم اقترح الحضور إقامة دورات تقليم للمزارعين من أجل القيام بعملية التقليم الصحيحة التي تؤمن لأشجار الحمضيات النمو الجيد والوقاية من الأمراض والفطور.

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