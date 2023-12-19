الزراعة تطلق مبادرة لبيع الغراس المثمرة بسعر التكلفة على البطاقة العائلية

دمشق- سانا

أطلقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مبادرة للتشجيع على زراعة الأشجار المثمرة من أنواع محددة في الحدائق المنزلية من الغراس المدورة المنتجة في مراكزها الزراعية.

وأفادت الوزارة في صفحتها “الإعلام الزراعي” على الفيس بوك أنه يتم البيع بموجب البطاقة العائلية بما لا يتجاوز10 غراس بسعر التكلفة اعتباراً من2/1/2024، حيث بلغ سعر الغراس المطعمة لكل من الحمضيات بـ 3000 ليرة سورية والتفاح والإجاص بـ 2200 ليرة والخوخ

والمشمش واللوز بـ 2300 ليرة، فيما حدد سعر غرسة المشمش واللوز البذري بـ1100 ليرة والجوز البذري بـ 1400 ليرة والنخيل البذري بـ1500 ليرة والتين والرمان والوردة الشامية بـ1200 ليرة.

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