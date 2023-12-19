المكتب الإعلامي في غزة يحذر: الوضع الإنساني في القطاع يتجه نحو الهاوية

القدس المحتلة-سانا

حذر المكتب الإعلامي في غزة من أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي، ويتجه نحو الهاوية وسط استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، وذلك بعد 74 يوماً من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم كله.

وقال المكتب الإعلامي في بيان اليوم: إن أكثر من مليون و800 ألف فلسطيني أصبحوا نازحين خارج منازلهم، ونحو مليونين و400 ألف فلسطيني يعيشون ظروفاً إنسانيةً صعبةً وغير مسبوقة من الشقاء ويعانون في تأمين الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.

وبين المكتب أن عدد الوحدات السكنية التي دمرها العدوان المتواصل على القطاع المنكوب بلغ 52600 بشكل كلي و254000 جزئياً، فيما خرجت 90 مدرسة من الخدمة و282 تعرضت للهدم الجزئي، لافتا إلى أن 112 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي و200 بشكل جزئي إضافة لتدمير ثلاث كنائس.

وأكد المكتب أن عملية إدخال الوقود تعد العمود الفقري لإنجاح عمليات الإغاثة الإنسانية بشكل كامل لأهالي قطاع غزة وفي جميع المجالات ذات الأولوية حيث إن توفير الغذاء والماء والدواء وكذلك إزالة آثار الكارثة الإنسانية الحقيقية ومحاولة تجاوزها تحتاج إلى توفير الوقود وبشكل مستمر ووافر، مقدّراً أن قطاع غزة يحتاج إلى مليون ليتر من الوقود يومياً لتجاوز هذه الكارثة.

وحمّل المكتب الإعلامي المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن المجازر والجرائم الإسرائيلية، داعياً إلى فتح جميع المعابر بشكل فوري وعاجل وتسريع وصول المواد الأساسية والغذائية والتموينية إلى الأسواق والمحال التجارية وإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

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