مهرجان تضامني مع فلسطين وتكريم ذوي الشهداء بذكرى تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي بحلب

حلب-سانا

أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي “نفذية حلب” اليوم مهرجاناً تضامنياً دعماً لصمود الشعب الفلسطيني بعنوان “فلسطين تنتصر رغم إرهابهم ومجازرهم” احتفاء بالذكرى الحادية والتسعين لتأسيسه، تم خلاله تكريم ثلة من ذوي الشهداء وتقديم أغان وطنية لفرقة الأرض الفلسطينية في صالة كيفورك يسايان.

وفي كلمته أوضح عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين سماح مهدي أن المقاومة الفلسطينية بصمودها في غزة المحاصرة تثأر لكل أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهته لجرائم الاحتلال الاسرائيلي الذي استهدف الأهالي الآمنين والمدنيين من شيوخ وأطفال.

وقال: تجمعنا حلب اليوم احتفالاً بالعيد الواحد والتسعين لتأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، وانتصاراً لأبناء شعبنا المقاوم في فلسطين، وجاء تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي موحداً وجامعاً لأبناء الأمة السورية في مواجهة المخطط اليهودي الذي قادته الحركة الصهيونية وقدم الشهداء على أرض فلسطين.

وألقى كلمة أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي عماد غضبان، وأكد فيها أن بطولات أبناء الشعب الفلسطيني والانتصارات التي سطرتها المقاومة في عملية طوفان الأقصى أذلت العدو الاسرائيلي الذي يرتكب المجازر الوحشية بحق المحاصرين والمدنيين في غزة، لافتاً إلى أن سورية كانت وما زالت تعتبر فلسطين قضيتها المركزية، وتقدم كل الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني وتقف معهم في صمودهم ضد المحتل الاسرائيلي.

وألقى كلمة الفصائل الفلسطينية هاني برو وحيا فيها صمود أبناء الشعب الفلسطيني الثائر في غزة، الذي تسلح بالإرادة الصلبة لمواجهة آلة العدوان والإجرام الوحشي الإسرائيلي.

وقال وكيل عميد التنمية الإدارية في الحزب السوري القومي الاجتماعي بحلب عاطف حوري إن تكريم ذوي الشهداء اليوم بذكرى تأسيس الحزب جاء ليؤكد أن الشهداء هم طليعة الانتصارات الكبرى وهم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، لافتاً إلى أن الحزب السوري القومي الاجتماعي ومنذ تأسيسه اتخذ خط الصراع والمواجهة مع العدو الإسرائيلي، واليوم أبناء الشعب الفلسطيني غيروا وجه التاريخ بمقاومتهم للمحتل وصمودهم بوجه إجرامه الوحشي.

قصي رزوق