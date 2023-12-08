المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في قطاع غزة وتوقع عشرات القتلى والمصابين بصفوفها

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة موقعة العشرات من أفرادها بين قتيل ومصاب، ودمرت عدداً كبيراً من آلياتها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: تمكن مقاتلونا خلال الساعات الـ 72 الأخيرة من تدمير 135 آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي كلياً أو جزئيا في محاور توغل قواته في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد

تفخيخها، واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معهم من مسافة صفر، كما دكوا التحشيدات العسكرية للعدو بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى.

وأوضحت المقاومة أنها استهدفت برشقات صاروخية مكثفة وبمديات مختلفة مواقع الاحتلال ومستوطناته في محيط قطاع غزة وفي الأراضي المحتلة عام 1948، رداً على مجازره المتواصلة في قطاع غزة المنكوب.

إلى ذلك أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل ثلاثة ضباط وجنديين وإصابة 4 آخرين أحدهم حالته خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة في القطاع، ليرتفع عدد قتلاه الذين اعترف بهم منذ بدء توغله البري إلى 91 قتيلاً.