أكثر من 400 من ذوي الإعاقة تلقوا علاجات طبية وفيزيائية في محافظة درعا

درعا-سانا

تلقى (404) أشخاص من ذوي الإعاقة علاجات تنوعت بين الطبية والفيزيائية ضمن مشروع إعادة التأهيل الفيزيائي في محافظة درعا.

رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا الدكتور أحمد مسالمة ذكر لمراسل سانا أنه منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي تلقى ذوي الإعاقة مساعدات مجانية تنوعت بين الطبية العلاجية والأجهزة المساعدة للتأهيل الفيزيائي ومنها تمريضية ومعينات حركية وجلسات توعوية لتسهيل

دمجهم في المجتمع.

والد الطفل عبد الرحمن القور ذو الثلاث سنوات قال في تصريح مماثل: إن ابنه يعاني من استسقاء دماغي منذ الولادة تسبب بمضاعفات أدت إلى شلل الطرفين السفليين وضعف عضلات الجذع، وبعد التواصل مع الهلال الأحمر بدأت رحلة العلاج الفيزيائي عبر جلسات ركزت على تقوية عضلات الطرفين السفليين والجذع والرقبة ثم التدريب على رفع وتثبيت الرأس، ثم الحركة والجلوس

والوقوف والمشي وذلك بعد أربعة أشهر بمساعدة المعين الحركي، وستستمر جلسات العلاج حتى يصل إلى الاستقلالية الوظيفية التامة.

فيما أكد الشاب منير الدوس أنه بعد إصابته تلقى العلاجات المناسبة وانخرط في المجتمع واليوم يعمل مدرساً لمادة الرياضيات.

أمينة الحمدان أصيبت بشلل سفلي ومع تلقيها العلاج المناسب وإصرارها على إثبات ذاتها استطاعت أن تكون عنصراً إيجابياً في المجتمع من خلال عملها في برمجة الحواسيب وإصلاح الأجهزة الإلكترونية بعد تلقيها لدورات متعددة.

المعالج الفيزيائي فيصل راضي أكد أنه يشرف الآن على أكثر من خمسين حالة وجميعهم يسعون لإثبات نفسهم عبر التحصيل الدراسي العالي، معتبراً أن رحلة العلاج وخاصة الفيزيائي تحتاج إلى الوقت والتكاليف والمساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية والأهلية لها الدور الأكبر بتأمين احتياجاتهم.

رضوان الراضي