المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم استهداف موقعين للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المقاومة قولها في بيان إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة وأثناء قيام جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على إحدى الرافعات في موقع ‏الراهب، استهدفهما مقاتلو المقاومة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى ‏إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين”.

كما استهدفت المقاومة موقعاً للعدو الإسرائيلي في شتولا عند حدود بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان بالصواريخ.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنتي زرعيت وميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعت فيهما إصابات مؤكدة.