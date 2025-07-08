حسان في بلاد العجائب عرض مسرحي للأطفال في درعا 

درعا-سانا

قدمت فرقة حاتم علي للفنون المسرحية على مسرح اتحاد عمال درعا مساء اليوم، عرضًا مسرحيًا بعنوان “حسان في بلاد العجائب”، وذلك ضمن سلسلة العروض الموجهة للأطفال خلال عطلة فصل الصيف.

العرض عبارة عن رحلة خيالية مليئة بالمرح والمغامرات، تجمع بين الضحك والقيم الإنسانية.

مخرج العمل فراس المقبل، قال لمراسل سانا: إن العرض مأخوذ من مسرحيات عدة موجهة للأطفال، ويتحدث عن حسان، صاحب دكان لا يحب العمل ويعتمد على الآخرين في تحصيل قوته، ولديه زوجة عقلانية تحثه على العمل وترشده إلى الطريق الصحيح، وبالمقابل، هناك شريران، شحبور وزعبور، يدبران مكيدة لحسان ويسلبانه بيته ودكانه بذريعة تأمين عمل في بلاد العجائب بأجر مجزٍ، لينتهي العرض بكشف المكيدة عبر خطة محكمة من زوجة حسان تعيد من خلالها البيت والدكان.

وأوضح المقبل، أن العرض يجسد القيم الإنسانية في حب العمل، والصّدق، وعدم الاعتماد على الآخرين في جلب الرزق.

إلى ذلك دعا الحضور إلى تفعيل دور المسرح في تسليط الضوء على قضايا مهمة يتعلم منها الأطفال، إذ تساهم مثل هذه الأعمال في تعزيز القيم الإنسانية، وتدخل الفرح إلى القلوب بعد سنوات عجاف عانى فيها الأطفال من حروب وتدمير وفقدان للأهل والأحبّة والبيوت.