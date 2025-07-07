التنمية الإدارية تبحث مع أكاديمية التدريب تعزيز منظومة التدريب الحكومي

دمشق-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسان السكاف اليوم، مع إدارة أكاديمية التدريب وإدارة بناء القدرات في الوزارة، سُبل تطوير منظومة التدريب في القطاع العام، وذلك في إطار دعم خارطة التحول المؤسسي الشامل وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، إعداد الخطة التدريبية القادمة، إلى جانب وضع خطة عمل لتوسيع نطاق عمل المراكز التدريبية في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول البرامج التدريبية إلى أكبر شريحة من العاملين في الجهات العامة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تطوير البرامج التدريبية بما يواكب المتطلبات الفعلية للجهات العامة، ويرتقي بمهارات الكوادر البشرية، مع التأكيد على أهمية توزيع الجلسات التدريبية بشكل فعّال جغرافياً وتخصصياً، ما يعزز العدالة في فرص التأهيل ويضمن استجابة مرنة ومباشرة للاحتياجات المؤسسية.