مسؤولة أممية: فرقنا باللاذقية لتقييم الاحتياجات إثر الحرائق ومستعدون للدعم

نيويورك-سانا

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي أن فرق المنظمة الدولية تتواجد ميدانياً في محافظةاللاذقية لتقييم الاحتياجات إثر الحرائق المدمرة، مشددةً على أن هذه الفرق مستعدة لتعزيز الدعم للسكان.

وقالت رشدي في تدوينة عبر منصة إكس اليوم: “تشهد محافظة اللاذقية حرائق غابات مدمرة أثّرت على عشرات القرى، وأدّت إلى تدمير المحاصيل الزراعية، وتشريد العديد من الأسر، وفقدان مصادر الرزق”.

وأضافت رشدي: “تتواجد فرق الأمم المتحدة ميدانياً لتقييم الاحتياجات، وتُؤكد استعدادها لتعزيز الدعم المُقدَّم للسكان بالتنسيق مع السلطات المحلية”.

وأعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها لشجاعة رجال الإطفاء، والتضامن الذي أظهرته الدول المجاورة، والجهود الدؤوبة التي يبذلها السوريون والمجتمعات المحلية لمساعدة جيرانهم.

ولليوم الخامس على التوالي، تكافح فرق الإطفاء لإخماد الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي، مع تقدم في السيطرة على بعض بؤر النيران.

وتسببت الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي بتضرر أكثر من 10 آلاف هكتار حتى الآن في أسوأ موجة حرائق تشهدها المنطقة في ظل تحديات كبيرة تواجهها فرق الإطفاء، تشمل الظروف المناخية القاسية، وشدة الرياح، ووعورة التضاريس ووجود الألغام ومخلفات الحرب، وإهمال النظام البائد للغابات وعدم وجود خطوط نار، ما شكل عوائق أمام استكمال عملية الإطفاء.