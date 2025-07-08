أمسية تراثية للفنان غزوان مدني على خشبة ثقافي حمص 

حمص-سانا

أعاد الفنان غزوان مدني اليوم جمهور الطرب الأصيل إلى أغاني الزمن الجميل عبر أمسية تراثية بعنوان “أنغام من الذاكرة”، تنوعت بين الطرب والقدود بمشاركة فرقة “نوا أثر” الموسيقية وقيادة الفنان فايز الشامي، وذلك على خشبة مسرح قصر الثقافة بحمص.

حفلَت الأمسية التي نظمتها مديرية الثقافة في حمص، ببرنامج غني ومنوع، استمر ساعة من الزمن، استمع خلالها الجمهور إلى توليفة منوعة من الطرب، الفلكلور، التراث، القدود والأغاني المعاصرة.

وغنى مدني في بداية الأمسية أغنيته الخاصة رحل الظلم من ألحانه، والتي استوحاها من انتصار الثورة وسقوط النظام البائد، ثم تنقل بين الفل والورد والياسمين والعزوبية وسيبوني يا ناس، وأغانٍ لأم كلثوم ورفيق حبيقة.

وأوضح مدني في تصريح لمراسلة سانا، أنه اختار اللون الطربي ضمن برنامج الأمسية، لأنه يحظى بشعبية واسعة لدى جمهور حمص، ولتكون الأمسية بمثابة مساحة فنية تحيي أغاني طربية وتراثية عريقة، في ذاكرة جيل الشباب، في ظل انتشار الإيقاع السريع.

وأشار فايز الشامي، قائد فرقة نوا أثر الموسيقية، إلى أن الأمسية تميزت بجمالية فنية فريدة، حيث اجتمعت عذوبة الألحان ورقة الكلمات مع قوة الأداء الصوتي، ما أثار إعجاب الجمهور، وجعله يتفاعل مع الأمسية بشكل وجداني.

وأعرب عدد من الحضور عن استمتاعهم بالفقرات الغنائية، التي تجاوزت تأثيرها الأذن لتصل إلى قلوبهم وإحساسهم، ما خلق لحظات استماع مؤثرة وعميقة.