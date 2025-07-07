رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يعرض في تركيا فرص الاستثمار في سوريا

إزمير-تركيا -سانا

تشارك سوريا ممثلة باتحاد غرف التجارة السورية في أعمال الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركيةوالتي بدأت في مدينة إزمير التركية اليوم بمشاركة وفود من ١٤ دولة عربية، وحضور تركي رفيع المستوى.

وعرض رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي، خلال الاجتماع، فرص الاستثمار في سوريا، مشيراً إلى إن الحكومة السورية انطلقت، بعد سقوط النظام البائد الذي كان يسيطر على مفاصل الاقتصاد بشكل كامل، في نهج إصلاحي شامل ارتكز على تعديل القوانين وتحديثها، إضافة الى تحديد القطاعات ذات الأولوية في إعادة الإعمار وتنميتها.

ولفت العلي إلى أن الحكومة طرحت فرصاً استثمارية غير مسبوقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهي تعمل حالياً على إنشاء أربع مدن صناعية جديدة في مناطق غنية بالموارد الطبيعية.

وبيّن العلي أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تكثيف التعاون المشترك لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، وفرصة ثمينة لوضع خطط طموحة تُحقق أهدافنا جميعاً، لافتاً إلى أن التوصيات التي ستخرج عن هذا الاجتماع يمكن أن تشكل الأساس لانطلاقة جديدة نحو تعاون مثمر وتبادل تجاري فعّال في مختلف القِطاعات.

وفيما يخص عمل اتحاد غرف التجارة السورية أوضح رئيس الاتحاد أنه تم البدء بإعادة هيكلة الاتحاد والغرف التابعة له، تماشياً مع مرحلة ما بعد التحرير كما تم الانتهاء من مراجعة وتعديل القوانين الناظمة لعمل الغرف التجارية والصناعية بهدفِ تعزيزِ دورها، ورسم سياسات اقتصادية ملائمة مع المستجدات التي تسهم في بناء بيئة عملٍ ذاتِ كفاءة وجاذبية تدعم ريادة الأعمال والمشاريع الإنتاجية.

وأشار العلي إلى أن سوريا تمتلك فرصاً واعدة في مختلف القطاعات، وبيئة استثمارية مستقرة وآمنة، وخاصة بعد رفع العقوبات الدولية، وعودتها إلى النظام المالي العالمي، داعياً المستثمرين إلى زيارتها والاستثمار فيها مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم كلّ أشكال الدعم لتجاوز التحديات التي قد تعترض طريقَ المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم.

ويضم وفد اتحاد غرف التجارة السورية كلاً من عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق، ومحمد سعيد شيخ الكار رئيس غرفة تجارة حلب، ومحمد فؤاد بدوي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة إدلب، ومنذر محمد نديم البزرة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، وحازم سرماني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حماة، والدكتور أنس البو مستشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية.