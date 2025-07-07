الدفاع المدني السوري: تجدد بؤر النيران في قسطل معاف بريف اللاذقية

اللاذقية- سانا

أكد الدفاع المدني السوري، أن الحرائق تجددت في منطقة كارن كول والبركه في ناحية قسطل معاف بريف اللاذقية الشمالي؛ نتيجة اشتداد سرعة الرياح مساء اليوم.

وأوضح مدير الدفاع المدني في الساحل السوري عبد الكافي كيال في تصريح لمراسلة سانا، أنه رغم الصعوبات والظروف المناخية القاسية ووعورة تضاريس المنطقة، وعدم وجود طرقات للوصول لبؤر النيران، تواصل فرق الإطفاء جهود عملها للحد من انتشار النيران وإخمادها، ومنع توسعها لأماكن جديدة في المنطقة.

ولاتزال فرق الإطفاء في الدفاع المدني وفرق الإطفاء الحراجي لليوم الخامس على التوالي، تكافح إخماد حرائق الغابات في محافظة اللاذقية بمشاركة فرق الإطفاء التركية والأردنية، وبدعم جوي من الطائرات السورية والتركيةو الأردنية واللبنانية التي تساعد في عمليات الإخماد.