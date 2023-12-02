الأمن التونسي يقبض على إرهابيين اثنين

تونس-سانا

أعلنت قوات الأمن التونسية عن إلقائها القبض على إرهابيين اثنين في ولايتي القيروان وقفصة وسط وجنوب البلاد.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن وزارة الداخلية التونسية قولها في بيان اليوم: “إن وحدات الحرس الوطني بالقيروان وقفصة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين مفتش عنهما لصالح وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات”، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة الإرهابيين إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معهما.

وتقوم القوات التونسية منذ عدة سنوات بحملات تعقب لجماعات إرهابية تنتمي إلى خلايا تابعة لتنظيمي (القاعدة) و (داعش) الإرهابيين.

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