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وزير الطوارئ السوري يبحث مع المنظمات الدولية هيكلية المركز الوطني لمكافحة الألغام

2025-06-29

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح مع ممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، مسودة عمل المركز الوطني لمكافحة الألغام في سوريا، والهيكلية الخاصة به، بما يتوافق مع أولويات العمل الإنساني والممارسات الدولية.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم أهمية استكمال مراجعة نطاق عمل المركز، وتحديد الإطار الزمني للتأسيس الرسمي له، بما يعزز الجهود الوطنية والدولية في مجال إزالة الألغام وتخفيف المخاطر الناجمة عنها.

واتفق المشاركون على الهيكلية التنظيمية للمركز والوظائف الرئيسية التي سيضطلع بها خلال المرحلة المقبلة، وحددوا خارطة طريق لعمله.

وأكد المشاركون ضرورة تكثيف الجهود لإطلاقه، لكونه يعتبر خطوة استراتيجية مهمة نحو ضمان بيئة أكثر أماناً للسكان في جميع أنحاء سوريا.

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