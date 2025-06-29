عبد المولى: الأمم المتحدة تركز على إعادة الإعمار وعودة النازحين

دمشق-سانا

أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا آدم عبد المولى أن الأمم المتحدة استأنفت الأنشطة التنموية في سوريا، والمتوقفة منذ عام 2012، مباشرة بعد سقوط النظام البائد.

وقال عبد المولى في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية: “لا نسعى إلى إيقاف العمل الإنساني بشكل مطلق في سوريا لكن التركيز الأكبر على إعادة الإعمار وإعادة الخدمات الأساسية لتمكين النازحين واللاجئين من العودة الطوعية والآمنة”.

وأضاف عبد المولى: “من مصلحة المانحين الأوروبيين الاستثمار في استقرار سوريا وأمنها ورفاهية شعبها، وننتظر من الكونغرس الأمريكي إلغاء قانون قيصر بدل إصدار قرار بتعليقه كل ستة أشهر”.

وأكد المنسق الأممي أن علاقة المنظمات الأممية مع الحكومة السورية إيجابية للغاية وتدعم جهودها للعودة إلى النظام المصرفي العالمي وفي تعزيز السلم المجتمعي.

وأشار عبد المولى إلى أن الأمم المتحدة استنكرت بشكل متكرر الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأراضي السورية، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تفي بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي ووقف هذه الانتهاكات لأنها تؤثر على العمل الإنساني.

وجدد المنسق الأممي التزام منظمة الأمم المتحدة بمساعدة سوريا وشعبها على التعافي.