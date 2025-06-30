توماس باراك: التحديات في سوريا هائلة لكن الشعب السوري قادر على بناء المستقبل

أنقرة-سانا

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك أن التحديات في سوريا واضحة وهائلة، لكنّ الشعب السوري الذي أطاح بنظام الأسد البائد لديه قدرة على التكيف وبناء المستقبل، داعياً إلى إعطاء الإدارة السورية الجديدة فرصة لبناء الدولة.

وشدد باراك في لقاء مع قناة الجزيرة اليوم على أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي علاقة بتغير النظام البائد في سوريا، وإنما الشعب السوري هو من أطاح بنظام الأسد، في إطار سعيه لحياة وأسلوب جديد، وقال: “الإدارة الحالية في سوريا تمثل فرصة ويجب أن نعطيها إياها، لذلك اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الـ14 من أيار قراراً جريئاً برفع العقوبات عن سوريا دعماً للسوريين في بناء بلدهم”.

وأوضح باراك أن التحديات في سوريا واضحة وهائلة، فضلاً عن الدمار والخراب منذ عام 2011 حيث البنى التحتية مدمرة، فضلاً عن عدم وجود نظام مصرفي أو صحي، داعياً الجميع وخاصة دول الخليج العربي وتركيا إلى التعاون مع الحكومة السورية، إضافة إلى ضرورة دمج قوات سوريا الديمقراطية مع الدولة السورية.

وأشار باراك إلى أن الشعب السوري يمتلك فسيفساء جميلة تتسع للجميع ولديه قدرة لا تصدق على التكيف وبناء المستقبل، مشدداً على ضرورة أن تلتمس سوريا طريقها ودولتها وجيشها، إضافة إلى تعاملها مع دول الجوار.

وبيّن باراك أن الولايات المتحدة بدأت تقليص عدد قواعدها في شمال شرق سوريا نظراً لنجاح مهمتها والتي تتركز على دعم الاستقرار ومحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.