شركات عدة تبدي استعدادها للاستثمار في سوريا بختام معرض أغريتكس

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ 23 من معرض “أغريتكس” الدولي للمستلزمات الزراعية والبيطرية، على أرض مدينة المعارض بدمشق، والتي تضمنت عرض المعدات والتجهيزات والمنتجات المتعلقة بالإنتاج النباتي والحيواني والأدوية البيطرية، بمشاركة 142 شركة من سوريا ودول عربية وأجنبية.

وأعلن نقيب الأطباء البيطريين السوريين الدكتور حسين البلان في تصريح لمراسل سانا، أن عدداً من الشركات المشاركة بالمعرض أبدت رغبتها بالاستثمار في سوريا وتأسيس معامل لها في قطاع إنتاج الأعلاف، وذلك ضمن المساعي الحكومية لتأمين بيئة استثمار مناسبة ومريحة، وأشار إلى أهمية المعرض في تبادل المعارف والخبرات، واستعراض ما تتميز به كل شركة في مجال الثروة الحيوانية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والبيطري.

وأوضح البلان أن المشاركة الواسعة للشركات المحلية والدولية والعربية، مؤشر على فعالية هذا المعرض الذي استقبل أكثر من 18 ألف زائر.

بدوره، أكد مدير شركة أتاسي لتنظيم المعارض غازي الأتاسي، أن المعرض تميز بحضور شركات عدة للمرة الأولى في سوريا، في ظل المساحة التي أتاحها لتبادل المعارف والتشبيك فيما بينها، حيث شهد توقيع العديد من الاتفاقيات بين الشركات.

ولفت إلى أن أكثر من 70 بالمئة من الشركات المشاركة حالياً ثبتت مشاركتها في النسخة القادمة لهذا المعرض، وهو دليل على فعاليته وحيويته، إضافة إلى ما يشكّله من دعامة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وكانت فعاليات المعرض استمرت لـ 4 أيام بتنظيم من شركة أتاسي لتنظيم المعارض، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، واتحاد الغرف الزراعية، ونقابة الأطباء البيطريين.