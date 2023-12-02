2 كانون الأول 1979- حرق مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس من قبل نحو 2000 متظاهر ليبي

دمشق-سانا

1925- بينيتو موسوليني يتبنى الفاشية في إيطاليا لتحل محل الديمقراطية.

1942- تشغيل أول مفاعل نووي في العالم بمدينة شيكاغو الأمريكية بإشراف العالم الإيطالي إنريكو فيرمي.

1950- الجمعية التأسيسية في ليبيا تنتخب الأمير محمد إدريس السنوسي ملكاً على المملكة الليبية.

1956- فيدل كاسترو يصل إلى كوبا على متن قارب بعد حوالي عام قضاه في المنفى بين المكسيك والولايات المتحدة.

1957- بدء العمل في أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة.

1971- إعلان دولة الإمارات العربية واختيار حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً لها.

1979- حرق مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس من قبل نحو 2000 متظاهر ليبي.

1990- القوات المتمردة في تشاد بزعامة إدريس ديبي تسيطر على العاصمة نجامينا.

2010- الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعلن عن فوز روسيا بتنظيم بطولة كأس العالم 2018 وفوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022.

من مواليد هذا اليوم

1825- بيدرو الثاني إمبراطور البرازيل.

1930- غاري بيكر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1992.

1944- إبراهيم روجوفا رئيس كوسوفو الأول.

من وفيات هذا اليوم

1547- إرنان كورتيس، مستكشف إسباني.

1987- لويس لولوار، عالم كيمياء حيوية أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1970.

أعياد ومناسبات

اليوم الدولي لإلغاء الرق.

اليوم الوطني في الإمارات العربية المتحدة.

اليوم الوطني في لاوس.

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