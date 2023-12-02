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يوفنتوس يتغلب على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي

2023-12-02

روما-سانا

تغلب فريق يوفنتوس على مضيفه مونزا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب يو باور ستاديوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

افتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق لاعبه أدريان رابيو في الدقيقة 12، في حين عادل مونزا النتيجة عبر لاعبه فالينتين كاربوني في الدقيقة 92، وبعد دقيقتين سجل يوفنتوس هدفاً قاتلاً عن طريق فيديريكو غاتي حسم به النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز وصل يوفنتوس للنقطة رقم 33 ليتصدر ترتيب المسابقة بشكل مؤقت بانتظار مباراة إنتر ونابولي، بينما تجمد رصيد مونزا عند 18 نقطة في المركز التاسع.

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