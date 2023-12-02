محكمة استئناف أمريكية ترفض حجة امتلاك ترامب للحصانة في قضية الهجوم على الكابيتول

واشنطن-سانا

رفضت محكمة استئناف أمريكية ادعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه يتمتع بالحصانة، وقضت بوجوب مواجهته دعاوى قضائية مدنية بشأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021.

وذكرت وكالة رويترز أن لجنة من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا خلصت أمس إلى أن ترامب كان يتصرف بصفته الشخصية كمرشح رئاسي عندما حث أنصاره على السير إلى المبنى، وتنفيذ أعمال شغب.

يشار إلى أن الرؤساء وفق القانون الأمريكي يتمتعون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية، ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.

ويمهد الحكم الطريق أمام ترامب لمواجهة دعاوى قضائية من شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين الذين يسعون إلى تحميل ترامب المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره خلال أعمال الشغب، والتي كانت محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.

وكان ترامب قدم حجة حصانة مماثلة في القضية الجنائية الاتحادية التي اتهم فيها بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات 2020، ولم يحكم القاضي بعد في هذه القضية.

وفي حين أن الحكم الصادر أمس نص صراحة على أنه لا يؤثر على الحصانة الجنائية المحتملة لترامب، فإن كلتا الحالتين تتعلقان بسلوك ترامب قبل وأثناء أعمال الشغب في الكابيتول.

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