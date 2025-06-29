العثور على مقبرة جماعية بمنطقة الرواد السكنية غربي دير الزور

دير الزور-سانا

عُثر اليوم على مقبرة جماعية في منطقة مشروع فيلات الرواد السكني غرب مدينة دير الزور، حيث توجهت فرق الدفاع المدني إلى المنطقة لانتشال الجثامين.

وطلب محافظ دير الزور غسان السيد أحمد خلال تفقده موقع المقبرة من قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات اللازمة، ومن مديرية الصحة الإشراف على انتشال الجثامين ومتابعة الكشف عن هويتها.

وأوضح مصدر في الدفاع المدني لمراسل سانا أنه تم الكشف عن المقبرة من قبل فرع الأمن الجنائي بالمحافظة والجهات الأمنية الأخرى، مبيناً أن فرق الدفاع المدني توجهت فور الإعلان عن اكتشاف المقبرة إلى المكان وقامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة ولا يزال العمل مستمراً.

وتوقع المصدر وجود مقابر وجثث متفرقة في المنطقة ذاتها بسبب قربها من حواجز أمنية تابعة لقوات النظام البائد كانت تروّع الأهالي على مدى 14 عاماً وتقوم باحتجازهم ومن ثم قتلهم وإخفاء جثثهم.

وتعرض أبناء محافظة دير الزور لمجازر وحشية على يد قوات النظام البائد التي قامت بإخفاء جثثهم في مقابر جماعية سواء في الأحياء السكنية أو على أطراف المحافظة، ومن المرجح وجود العشرات من هذه المقابر في دير الزور.