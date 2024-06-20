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الأمن التونسي يعتقل إرهابياً في ولاية جندوبة

2024-06-20

تونس-سانا

أعلنت قوات الأمن التونسية اليوم اعتقال إرهابي في احدى بلدات ولاية جندوبة شمال البلاد.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الإدارة العامة للحرس الوطني قولها في بيان اليوم: إن “دورية مشتركة من الحرس الوطني ووحدات مكافحة الإرهاب بولاية جندوبة تمكنت من خلال تنفيذ عملية نوعية من اعتقال شخص ببلدة بلطة بوعوان بحقه مذكرات بحث لصالح وحدات أمنية وهياكل قضائية وصادر بحقه أحكام سجنية لانتمائه إلى تنظيم إرهابي”، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

وتشن القوات التونسية منذ عام 2012 حملات تعقب لجماعات إرهابية تنتمي إلى خلايا تابعة لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين.

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