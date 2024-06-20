الجو غداً شديد الحرارة في معظم المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً على المناطق الغربية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية في أغلب المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً شديد الحرارة وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم / سا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

منطقة دمشق 40 / 21 المنطقة الجنوبية 38 / 20 المرتفعات الجبلية 31 / 17 المنطقة الوسطى 38 / 21 المنطقة الساحلية 32 / 22 المنطقة الشمالية 41 / 23 منطقة الجزيرة 44 / 28 المنطقة الشرقية 45 / 28 شؤمنطقة البادية 43 / 25

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