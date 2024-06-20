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الجو غداً شديد الحرارة في معظم المناطق

2024-06-20

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً على المناطق الغربية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية في أغلب المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً شديد الحرارة وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم / سا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

منطقة دمشق40 / 21
المنطقة الجنوبية38 / 20
المرتفعات الجبلية31 / 17
المنطقة الوسطى38 / 21
المنطقة الساحلية32 / 22
المنطقة الشمالية41 / 23
منطقة الجزيرة44 / 28
المنطقة الشرقية45 / 28
شؤمنطقة البادية43 / 25

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