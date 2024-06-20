شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق بمدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي أحياء عدة بمدينة غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الفلسطينيين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وجرح آخرين، كما قصف منزلاً في حي الشجاعية شرق المدينة ما أسفر عن عدة إصابات.

واستشهد شاب برصاص مسيرة للاحتلال من نوع “كواد كابتر” بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد 35 فلسطينياً وإصابة 130 جراء مجازر الاحتلال في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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