“اقتصاد ما بعد الصدمة”.. محاضرة حوارية في جامعة حمص

حمص-سانا

نظمت الهيئة الإدارية في كلية الاقتصاد بجامعة حمص اليوم محاضرة حوارية للمدربة النفسية آلاء زينو بعنوان “اقتصاد ما بعد الصدمة”.

وتضمّنت المحاضرة تهيئة مساحة تواصلية غنية تجمع بين علم النفس والاقتصاد لتسلط الضوء على أسس التعافي، وبناء مستقبل أكثر تماسكًا واستدامة.

وتحدثت المحاضرة زينو عن الصدمة النفسية الجماعية وأثرها على السلوك الاقتصادي، والتحولات النفسية في مجتمعات ما بعد الحرب، والثقة والسيطرة كمدخل لتعافي الاقتصاد، وريادة الأعمال كوسيلة للنهوض المجتمعي، ودور الشباب في بناء اقتصاد متجدد.

وبينت زينو أن رفع التوعية هو أول خطوة نحو التعافي من خلال تعديل السلوك المجتمعي وتوجيهه نحو الطريق الصحيح، وأشارت إلى وجود ما يسمى نمو ما بعد الصدمة، والتي نحتاجها جميعا للوصول إلى مرحلة التعافي والمساهمة الفعالة في بناء الوطن.