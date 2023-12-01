اليونيسيف: التقاعس عن التحرك بشأن غزة يعني الموافقة على قتل الأطفال

جنيف-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من أن التقاعس عن التحرك بشأن غزة يعني الموافقة على قتل الأطفال.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إلدر قوله للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة “يجب تنفيذ تهدئة في قطاع غزة لأن التقاعس عن التحرك هو في جوهره موافقة على قتل الأطفال” موضحاً أنه من العبث الاعتقاد بأن زيادة الهجمات على سكان غزة ستؤدي إلى أي شيء آخر غير المذبحة.

وشدد إلدر على ضرورة إنهاء هذا العدوان ووقف المذبحة بحق الأطفال.

يشار إلى أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من الشهر الماضي تجاوز 15 ألف شهيد وآلاف الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

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