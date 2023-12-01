إصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرة هليكوبتر في مدينة مدريد الإسبانية

مدريد-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح اليوم إثر سقوط طائرة هليكوبتر على أحد طرق مدينة مدريد الإسبانية.

ونقلت رويترز عن خدمات الطوارئ التابعة للمدينة أن طائرة هليكوبتر سقطت على طريق سريع في العاصمة مدريد واصطدمت بسيارة ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص اثنان كانا على متن الطائرة تمكن أحدهما من الخروج في حين أنقذ رجال الإطفاء الآخر من بين الحطام، إضافة إلى إصابة سائق السيارة.

واتخذت السلطات المختصة إجراءات مشددة ونشرت عشرات عناصر الطوارئ لتأمين المنطقة، حيث أظهرت لقطات مصورة انقلاب طائرة الهليكوبتر الصفراء ذات المقعدين على جانبها وتحطم قمرة القيادة الزجاجية، إضافة إلى تحطم الزجاج الأمامي للسيارة وتعرض هيكلها لضرر كبير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency