اختتام فعاليات مؤتمري جمعية كليات الصيدلة في الوطن العربي وكلية الصيدلة

دمشق-سانا

اختتمت اليوم في كلية الصيدلة بجامعة دمشق فعاليات المؤتمر الرابع والعشرين للجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي ومؤتمر كلية الصيدلة، اللذان انطلقت فعالياتهما أمس تحت عنوان الصيدلة وتعزيز التنمية المستدامة.

وتضمنت جلسات اليوم الثاني محاضرة علمية لوزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني بعنوان المستجدات في التكنولوجيا الصيدلية.. الطباعة ثلاثية الأبعاد للأدوية أشار فيها إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد للأدوية مهمة جداً في البحث العلمي الدوائي، فالتقنيات المستخدمة تنتج أدوية تساعد كبار السن والأطفال، حيث يمكن أن يأخذ المريض حبة دواء واحدة لأمراض الضغط والسكري على سبيل المثال، كما يمكن صنع أدوية بأطعمة مختلفة، مبيناً أن الطباعة ثلاثية الأبعاد ما زالت قيد البحث العلمي الدوائي، وفي المستقبل ستكون في مخابر البحث العلمي.

وقدمت الأمين العام للجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي الدكتورة لمى يوسف عميدة كلية الصيدلة بجامعة دمشق محاضرة بعنوان العلاجات الشخصانية.. نهج تكاملي البيانات لتحسين الرعاية الصحية، بينما قدمت الدكتورة منال محمد ماهر حسين عميد كلية الصيدلة في جامعة نيو جيزا مصر محاضرة أون لاين بعنوان رسم خريطة التعليم الصيدلي السريري في مصر.. نظرة إلى نظام تكاملي المساقات.

وتحدثت الدكتورة لنده حسين رئيسة وحدة التيقظ الدوائي في وزارة الصحة في محاضرتها عن تقييم نظام التيقظ الدوائي الوطني في سورية وفق مشعرات منظمة الصحة العالمية، وتحدث الدكتور محمد عيد عكاوي من كلية الصيدلة بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا في محاضرته عبر الإنترنت عن التأثيرات الدوائية الضارة لدى المسنين ودور الصيدلاني السريري في تلافيها وتدبيرها.

كما تضمنت الجلسات الأخرى عروضاً ومحاضرات عن التقانات الحديثة والعلاجات البيولوجية قدم فيها باحثون محاضراتهم وهم الدكتور وسيم عبد الواحد من جامعة حلب ومحاضرته بعنوان أبحاث التقانات النانوية في كلية الصيدلة بجامعة حلب، والدكتور فايز الصفدي ومحاضرته حول الأدوية البيولوجية والطب التجديدي للعظام.. رحلة من المخبر إلى سرير المريض، ومحاضرة للدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي حول مستجدات العلاج الجيني، ومحاضرة للدكتورة أمل يوسفان من جامعة الأندلس عن تطبيقات البنى البوليميرية النانوية والميكروبية لتعزيز استراتيجيات التوصيل الدوائي التهديفي الأنفي والرئوي، ومحاضرة أون لاين للدكتور غمكين حسن من جامعة هيروشيما في اليابان بعنوان ما وراء الحدود.. فهم عدوانية الأورام عبر تبصر للبيئة الميكروية، والخصائص الفيزيائية والطب الشخصاني.

وتضمنت الجلسات أيضاً عروضاً تقديمية لطلاب الدراسات العليا توزعت على جلستين.

كما رافق المؤتمر ورشات عمل لطلاب السنة الخامسة في كلية الصيدلة ومعرض لأحدث المستحضرات الدوائية والتجميلية لعدد من شركات الصناعة الدوائية وخريجي كليات الصيدلة في سورية.

هيلانه الهندي

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