مظاهرات في نيويورك وبرشلونة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

نيويورك-مدريد-سانا

شهدت مدينتا نيويورك الأمريكية وبرشلونة الإسبانية مظاهرات حاشدةً تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، خرج أكثر من ألف متظاهر في مدينة نيويورك احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بـ “وقف إطلاق النار في القطاع”.

وقامت مجموعة أخرى من المتظاهرين بإغلاق جسر مانهاتن في المدينة لمدة 4 ساعات تقريباً، وجلس بعض المحتجين على الطريق من جهة مدينة مانهاتن المؤدية إلى الجسر، حيث علقوا لافتةً ضخمةً تحمل عبارة “دعوا غزة تعيش”.

وتزامنت تلك الاحتجاجات مع أكثر أيام السفر ازدحاماً خلال العام.

وفي مدينة برشلونة الإسبانية تظاهر آلاف الأشخاص مطالبين بـ “وقف إطلاق النار” في غزة وتوفير الحماية للفلسطينيين.

وجاءت هذه المظاهرات عقب قرار بلدية برشلونة قطع كل علاقاتها المؤسساتية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على العدوان على قطاع غزة، مؤكدةً أن العقبات الرئيسية أمام السلام الدائم هي احتلال الأراضي الفلسطينية وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني.

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