مباحثات تعاون سورية روسية في مجلات الصناعة والتجارة والاستثمار

دمشق-سانا

ركزت مباحثات التعاون التي عقدها مجلس غرفة صناعة دمشق وريفها، مع غرفة التجارة والصناعة لمنطقة روستوف نا دانو الروسية، على آليات توسيع التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية، وآليات إقامة شراكة بين الجانبين.

وتم خلال المباحثات عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال الروس عبر الغرف التجارية والصناعية الروسية السورية، وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين والتي تنص على تخفيض الرسوم الجمركية، وإعطاء المنتج السوري ميزات خاصة، وتبادل روزنامة المعارض بين البلدين، وتقديم تسهيلات لعملية الشحن بما يخص مادة الحمضيات وإيجاد حلول لمواضيع الجمارك والتحويلات المالية، ومناقشة إمكانية المقايضة للبضائع والمنتجات.

وأبدى نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة للعلاقات الاقتصادية الخارجية لمنطقة روستوف نا دانو قسطنطين زاغرانيتشي خلال اللقاء، رغبة العديد من رجال الأعمال في محافظة روستوف نا دانو الروسية بتطوير أواصر التعاون الاقتصادي وتنويع مجالات العمل والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، لافتاً إلى وجود قضايا تحتاج للدراسة وأهمها تحويل الأموال وآلية شحن البضائع وتسهيل التبادل التجاري.

بدوره رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أكد أن الحكومة تقوم بتوجيه القطاع الخاص لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال الدبلوماسية الاقتصادية السورية وتفعيلها مع البلدان الصديقة ومنها روسيا الاتحادية، داعياً إلى استثمار الفرص المتاحة بين البلدين.

شارك في الاجتماع مدير مركز الأعمال الدولي آفاق المستقبل سام إسماعيل، ونائب رئيس الغرفة طلال قلعه جي، والمهندس محمد أيمن مولوي أمين سرها وجورج داود خازنها، وحسام عابدين ونور الدين سمحا وأدهم طباع ووليد حورية أعضاء في مجلس إدارتها، ومن الجانب الروسي ديجتياريف يوري عضو غرفة روستوف نا دانو.

أحمد سليمان

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