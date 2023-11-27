غرام الذهب يرتفع 4 آلاف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 4 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 791 ألف ليرة، وسعر شراء 790 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 678000 ليرة، وشراء 677000 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار995 بـ 29 مليوناً و350 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و660 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، وأنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

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