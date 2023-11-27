مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار وسط كندا

أوتاوا-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار وقع في وينيبيغ عاصمة مانيتوبا وسط كندا أمس.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن الشرطة المحلية قولها في بيان صحفي: إن شرطة وينيبيغ وصلت إلى مكان الحادث، وعثرت على خمس ضحايا مصابين بجروح تدل على تعرضهم لإطلاق نار.

وأضاف البيان: إن رجلاً وامرأة توفيا في مكان الحادث، فيما نقلت ثلاث من الضحايا إلى المستشفى، حيث توفي أحدهم في وقت لاحق، بينما لا يزال الاثنان الآخران يرقدان في حالة حرجة.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات فيما تواصل وحدة جرائم القتل تحقيقاتها.

يشار إلى أن عمليات إطلاق النار الجماعية نادرة في كندا، وافتخرت مدينة تورنتو الواقعة في أونتاريو منذ فترة طويلة بأنها واحدة من أكثر المدن الكبرى أمناً في العالم، إلا أن الكنديين يشعرون بالقلق حيال أي شيء قد يشير إلى اقترابهم من تجارب الولايات المتحدة مع العنف المسلح.

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