الأسير الفلسطيني خليل عواودة يستأنف إضرابه عن الطعام

القدس المحتلة-سانا

استأنف الأسير الفلسطيني خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قرار الإفراج عنه.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه لوكالة وفا إن سلطات الاحتلال كانت تعهدت لعواودة بالإفراج عنه في السادس والعشرين من حزيران الماضي لكنها أخلت بذلك ومددت اعتقاله لمدة أربعة أشهر ما جعله يستأنف إضرابه منذ يوم السبت الماضي.

وحذر عبد ربه من أن معاودة عواودة إضرابه من جديد تشكل خطورة كبيرة على صحته أشد من فترة الإضراب المتواصلة التي خاضها.

وكان الأسير عواودة (40 عاماً) علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 111 يوماً في الحادي والعشرين من الشهر الماضي بعد تعهد سلطات الاحتلال بالإفراج عنه.

وفي سياق متصل يواصل الأسير رائد ريان إضرابه لليوم الـ 90 وسط تدهور شديد في حالته الصحية.

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