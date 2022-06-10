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إخماد حريق في أرض مزروعة بالقمح بريف طرطوس

2022-06-10

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج الإطفاء في دائرة الحراج بمديرية الزراعة في طرطوس بالتعاون مع بلدية الصفصافة حريقاً اندلع بأرض زراعية في قرية دير الحجر.

وذكر رئيس شعبة حراج طرطوس الدكتور فادي ديوب لمراسلة سانا أن الحريق نشب في أراض زراعية لافتاً إلى أن المساحة المتضررة شملت 3 دونمات مزروعة بالقمح إلى جانب دونم واحد مزروع بالحمضيات حيث تضرر ما يقارب 30 شجرة بنسب متفاوتة.

ودعا ديوب المواطنين للإبلاغ عن أي حريق إلى الاتصال على الرقم المجاني 188 و113.

هيبه سليمان

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