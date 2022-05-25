انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بمقدار مليون برميل

نيويورك-سانا

أظهرت بيانات رسمية اليوم انخفاضاً قريباً من التوقعات في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بينما زادت مخزونات نواتج التقطير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان إن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية انخفضت بمقدار مليون برميل إلى 419.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 20 من أيار الجاري.

كما انخفض المخزون الأمريكي من البنزين بمقدار500 ألف برميل الأسبوع الماضي بينما توقع المحللون انخفاضا بمقدار 634 ألف برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزون الولايات المتحدة من نواتج التقطير وتشمل الديزل ووقود التدفئة ووقود الطائرات زاد بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي بنحو ضعفي تقديرات المحللين الذين توقعوا ارتفاعه بمقدار 917 ألف برميل.

ووفق البيانات بلغ متوسط استهلاك المصافي الأمريكية من النفط الخام 16.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي بزيادة 334 ألف برميل عن المتوسط اليومي للأسبوع الذي سبقه.

وبلغ متوسط الواردات الأمريكية من النفط الخام 6.5 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي بانخفاض 82 ألف برميل في اليوم مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

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