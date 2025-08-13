مؤتمر SYNC 2 باللاذقية يجمع رواد التكنولوجيا في العالم وسوريا

اللاذقية-سانا

استضافت محافظة اللاذقية اليوم فعاليات مؤتمر SYNC 2 بعد النجاح الذي حققته نسخته الثانية في دمشق بمشاركة أكثر من 100 خبير من وادي السيليكون، ووفود من 32 دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا.

وتضمن برنامج المؤتمر ندوات وورش عمل في الهندسة المتقدمة، وتطوير البرمجيات وإدارة الأعمال والتسويق وريادة الأعمال بهدف نقل خبرات رواد التقنية العالميين للشباب ورواد الأعمال السوريين مع خطة طموحة لتوفير 25 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات.

وأكد محافظ اللاذقية محمد عثمان في كلمة خلال الافتتاح أن هذا الحدث يعكس إيمان الدولة بقدرات الشباب السوري، ويهدف إلى ربطهم بخبرات عالمية حقيقية، وخلق فرص عمل تقنية نوعية.

بدورها أوضحت منظمة المؤتمر وعضو مؤسس في SYNC ميسر تقي الدين في تصريح لمراسلة سانا أن فريقها يضم خبراء من وادي السيليكون إلى جانب كوادر سورية، وأن الوفود المشاركة جاءت من مختلف دول العالم، مؤكدة تحقيق أكثر من 1000 فرصة عمل حتى الآن مع استهداف الوصول إلى خمسة آلاف في نهاية العام.

من جهتها اعتبرت رائدة الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي الدكتورة نوار الشرع أن المبادرة تمثل فرصة لدمج القطاعين العام والخاص مع الجيل الصاعد، منوهة بالمستوى العلمي العالي للشباب الجامعي السوري، وإلمامه بالتطورات التكنولوجية، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي رغم التحديات وقلة الموارد.

من جانبه لفت رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور باسل خشة إلى أن هذا المؤتمر يعد منصة إستراتيجية لربط المغتربين السوريين برواد الأعمال المحليين، وتبادل الخبرات وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة لبناء سوريا، مشيراً إلى أن النقاشات تركزت على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعوقات التي قد تعيق تطوير هذا القطاع في محافظة اللاذقية.