افتتاح مهرجان التسوق والأكل الخامس في طرطوس بحسومات تصل إلى 50%

طرطوس-سانا

افتتح اليوم على كورنيش طرطوس البحري مهرجان التسوق والأكل الخامس بمشاركة 85 شركة والذي يستمر لـ10 أيام.

وقال رئيس الوحدات الإدارية في طرطوس عبد الفتاح الخطيب لمراسلة سانا: إن مهرجان التسوق والأكل هو من ضمن فعاليات طرطوس السياحية، وإن المهرجان عبارة عن فرحة للمجتمع، آملاً أن ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للمدينة.

بدوره، أوضح مدير عام شركة ديزرت روز للمعارض الدولية و المؤتمرات فاروق جاكيش، أن المهرجان بدورته الخامسة يضم حوالي 85 مشارك وكبرى الشركات الوطنية، وهو أكبر من مهرجان السنة الماضية من حيث عدد المشاركين، موضحاً أن مهمة المهرجان دعم هذه الشركات في هذه الظروف الصعبة، وأيضاً دعم المستهلك من خلال الحسومات التي تقدمها الشركات التي تصل إلى 40 و 50 بالمئة، وأن الحسومات تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار، بالإضافة إلى التنظيم الجيد للمهرجان وأن سبب استمراره هو نجاحه.

ويستمر المهرجان من الـ13 من آب لغاية الـ22 منه، ويفتح أبوابه من الساعة الـ5 عصراً حتى الـ12 ليلاً، وتوجد أقسام للمطاعم والتسوق وشركات المواد الغذائية.