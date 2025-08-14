سوريا وقطر تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الاستجابة للكوارث

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، اليوم، مع المقدم الركن صالح عبد الوهاب المهندي، والرائد الركن عبد الله سلطان الكواري في مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بقوة الأمن الداخلي (لخويا)، سبُل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستجابة للكوارث.

وتم خلال اللقاء الذي عُقد بدمشق استعراض تجربة /لخويا/ في تأسيس وتطوير فرق الإنقاذ في قطر، وسبُل الاستفادة منها لإعادة تأهيل المراكز السورية وتعزيز جاهزيتها، وكذلك التطرق إلى الدعم القطري السابق للفرق السورية في الاستجابة لحرائق كسب بريف اللاذقية، والمركبات التي قدموها بعد الحريق، والتي كان لها أثر كبير في تعزيز القدرات السورية الميدانية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق في مجال التدريبات وتبادل الخبرات.

وأعرب الوزير الصالح عن شكره للمقدم المهندي على جهوده خلال الفترة الماضية ودعمه المستمر للفرق السورية.

يذكر أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بقوة الأمن الداخلي “لخويا” أسهمت بجهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية خلال شهر تموز الماضي من خلال إرسال خمس طائرات تحمل على متنها حوّامات خاصّة بإطفاء الحرائق، وسيارات إطفاء، و138 من الكوادر البشرية.