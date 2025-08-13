الجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى” وتدعو لمواجهتها

القاهرة-سانا

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، تمهيداً لإقامة ما سماه “إسرائيل الكبرى”، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي الجماعي وتحدياً سافراً للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان اليوم: “إن هذه التصريحات تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، وتكشف العقلية المتطرفة الغارقة في الأوهام الاستعمارية” وإنها تعتبر استباحة لسيادة دول عربية، ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الأمانة العامة في ختام بيانها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال.

وكان نتنياهو أعرب في مقابلة تلفزيونية نُشرت أمس عن ارتباطه بما سماه “رؤية إسرائيل الكبرى”، زاعماً أنها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، ما أثار انتقادات عربية ودولية لكونها تعكس طموحات توسعية تهدد أمن واستقرار المنطقة.